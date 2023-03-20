Авдотья Иванова
женский, родилась 1772, Гора, Белозерский район, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецИван НикитинНеизвестно г.р.
Супруги
Иван Степанов1770 г.р.
Дети
Афимья Иванова1798 г.р.
Наталья Иванова10.12.1800 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иван Никитин
Мать: не указана
Гора, Белозерский район, Вологодская область
Бракосочетание
06.03.1796
Муж: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
10.12.1800
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
09.10.1804
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
16.07.1806
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
17.05.1810
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
13.03.1813
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Смерть
Неизвестно