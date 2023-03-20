Авдотья Иванова 1772 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Иванова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1772, Гора, Белозерский район, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Иван НикитинНеизвестно г.р.
Супруги
Иван Степанов1770 г.р.
Дети
Афимья Иванова1798 г.р.
Наталья Иванова10.12.1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Иван Никитин

Мать: не указана

Гора, Белозерский район, Вологодская область

Бракосочетание
06.03.1796

Муж: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Метрическая книга (Общие метрические книги) церки Покрова Прсв.Богородицы в Замошье (Белозерский уезд) за 1780-1805

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
10.12.1800

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
09.10.1804

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.07.1806

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
17.05.1810

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
13.03.1813

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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