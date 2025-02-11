Татьяна Никифорова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Никифорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Яков Никифоров1800 г.р.
Дети
Тимофей Яковлев1826 г.р.
Андрей Яковлев1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Смерть
Неизвестно

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