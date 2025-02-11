Татьяна Никифорова
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Яков Никифоров1800 г.р.
Дети
Тимофей Яковлев1826 г.р.
Андрей Яковлев1828 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1843
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно