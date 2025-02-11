Кузьма Алексеев 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1822, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
АлексейДо 1804 г.р.
Супруги
Дарья Иванова1820 г.р.
Дети
Никанор Кузьмин1845 г.р.
Афанасий Кузьмин1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Алексей

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Никанор Кузьмин

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Афанасий Кузьмин

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никита Кузьмин

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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