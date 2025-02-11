Кузьма Алексеев
мужской, родился 1822, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексейДо 1804 г.р.
Супруги
Дарья Иванова1820 г.р.
Дети
Никанор Кузьмин1845 г.р.
Афанасий Кузьмин1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Никанор Кузьмин
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Афанасий Кузьмин
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никита Кузьмин
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно