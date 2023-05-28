Упорова Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Александр Михайлович