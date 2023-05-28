Упорова Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упорова Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Александр Михайлович

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