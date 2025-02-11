Темлянцев Тимофей Никифорович
мужской, родился 1855
умер 16.04.1914
ОтецТемлянцев Никифор Стефанович1825 г.р.
МатьТемлянцева Ефросинья Филатовна (Филипповна)1823 г.р.
Супруги
Темлянцева Пелагея ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Темлянцева (Темлянцева) Ксения Тимофеевна24.01.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1899
Дочь: Темлянцева (Темлянцева) Ксения Тимофеевна
Мать ребёнка: Темлянцева Пелагея Ивановна
Смерть
16.04.1914