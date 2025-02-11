Темлянцев Тимофей Никифорович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Темлянцев Тимофей Никифорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855

умер 16.04.1914

Отец
Темлянцев Никифор Стефанович1825 г.р.
Мать
Темлянцева Ефросинья Филатовна (Филипповна)1823 г.р.
Супруги
Темлянцева Пелагея ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Темлянцева (Темлянцева) Ксения Тимофеевна24.01.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Темлянцев Никифор Стефанович

Мать: Темлянцева Ефросинья Филатовна (Филипповна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темлянцева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1899

Дочь: Темлянцева (Темлянцева) Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: Темлянцева Пелагея Ивановна

Смерть
16.04.1914

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