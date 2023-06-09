Артемьева Светлана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1941
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1941
Отец: Пистюльга Дмитрий Ильич
Мать: Пистюльга Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1965
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1971
Дочь: Артемьева Елена Борисовна
Отец ребёнка: не указан