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Артемьева Светлана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1941

Отец: Пистюльга Дмитрий Ильич

Мать: Пистюльга Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1965

Сын: Артемьев Олег Борисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.10.1971

Дочь: Артемьева Елена Борисовна

Отец ребёнка: не указан

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