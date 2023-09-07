Иваненко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иваненко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко ?
Мать ребёнка: Иваненко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иваненко Михаил
Мать ребёнка: Иваненко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваненко Ивета
Мать ребёнка: Иваненко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваненко Вера