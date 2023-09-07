Иваненко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иваненко Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваненко ?

Мать ребёнка: Иваненко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваненко Михаил

Мать ребёнка: Иваненко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваненко Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваненко Ивета

Мать ребёнка: Иваненко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваненко Вера

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