Кривецкий Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти28.08.1938
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривецкая Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривецкая Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривецкая Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривецкая Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1938
Свободный, город Свободный, Амурская область
13 августа 1938 г. арестован Свободненским ГО НКВД Находясь в Благовещенской тюрьме № 3 НКВД скончался от воспаления легких Реабилитирован Прокуратурой Амурской области 15 марта 1960 года за отсутстви... Показать все