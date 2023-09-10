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Кривецкий Дмитрий Ильич

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Место рождения

Галик, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

28.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кривецкий Илья Михайлович

Мать: Кривецкая Мария Григорьевна

Галик, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривецкая Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривецкая Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривецкая Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривецкий Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривецкая Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривецкая Мария Васильевна

Смерть
28.08.1938
Свободный, город Свободный, Амурская область
13 августа 1938 г. арестован Свободненским ГО НКВД Находясь в Благовещенской тюрьме № 3 НКВД скончался от воспаления легких Реабилитирован Прокуратурой Амурской области 15 марта 1960 года за отсутстви... Показать все

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