Аскарова (Камалеева) Миннигаян Камалеевна
Место рожденияс.Бурундуки Ивановская волость Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аскаров Халилулла Галиаскарович
Смерть
Неизвестно