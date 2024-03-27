Аскарова (Камалеева) Миннигаян Камалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАскарова (Камалеева) Миннигаян Камалеевна

Аскарова (Камалеева) Миннигаян Камалеевна

Место рождения

с.Бурундуки Ивановская волость Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аскаров Халилулла Галиаскарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.