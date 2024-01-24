Кузин Леонтий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Никита Феодорович/Федотович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна
Рождение ребёнка
19.07.1904
Дочь: Фролова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно