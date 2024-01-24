Кузин Леонтий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузин Леонтий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Никита Феодорович/Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1904

Дочь: Фролова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна

Чермошны, Белевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Матрена Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Матрена Кирилловна

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