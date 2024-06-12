Волковыцкий Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1997
Сын: Волковыцкий Андрей Александрович
Мать ребёнка: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
08.06.2005
Сын: Волковыцкий Алексей Александрович
Мать ребёнка: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
07.01.2014
Дочь: Волковыцкая Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна