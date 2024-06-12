Волковыцкий Александр Григорьевич 19.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волковыцкий Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
13.06.1997

Сын: Волковыцкий Андрей Александрович

Мать ребёнка: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
08.06.2005

Сын: Волковыцкий Алексей Александрович

Мать ребёнка: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
07.01.2014

Дочь: Волковыцкая Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна

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