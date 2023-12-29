Ефимова (Коряковская) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955
Отец: Коряковский Иван Прокопьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1975
Дочь: Исаева (Ефимова) Оксана Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1983
Дочь: (Ефимова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Александрович