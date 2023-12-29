Ефимова (Коряковская) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Коряковская) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955

Отец: Коряковский Иван Прокопьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Василий Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1975

Дочь: Исаева (Ефимова) Оксана Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Александрович

Рождение ребёнка
23.12.1983

Дочь: (Ефимова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Александрович

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