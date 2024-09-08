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Аксенов Иван Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1917

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1917

Отец: Аксенов Леон Аксенович

Мать: Аксенова (Петрова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
31.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна

Смерть
2000

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