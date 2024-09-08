Аксенов Иван Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1917
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1917
Рождение ребёнка
31.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
31.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксенова (Родионова) Антонина Яковлевна
Смерть
2000