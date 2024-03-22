Дулинова (Самборская) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулинова (Самборская) Фекла Андреевна

Место рождения

Троицкое, Дніпропетровська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Дулинов Иван Максимов

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
30.08.1899

Сын: Дулинов Александр Максимович

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
23.05.1901

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.07.1903

Сын: Дулинов Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Дулинов Илия Максимович

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
04.04.1907

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Дулинов Федор Максимович

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.03.1915

Дочь: Феодора Максимовна

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.04.1918

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Максимовна

Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров

Троицкое, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулинов Максим Владимиров

Смерть
Неизвестно
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