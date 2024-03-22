Дулинова (Самборская) Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
14.11.1897
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
30.08.1899
Сын: Дулинов Александр Максимович
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
23.05.1901
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
13.07.1903
Сын: Дулинов Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
18.07.1905
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
04.04.1907
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
10.07.1911
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
10.03.1915
Дочь: Феодора Максимовна
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
12.04.1918
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Максимовна
Отец ребёнка: Дулинов Максим Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно