Трифонова (Матвеева) (Брыкалова) Елена Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Гаврила Иванов Беляков, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно