Трифонова (Матвеева) (Брыкалова) Елена Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Матвеева) (Брыкалова) Елена Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Трифонов (матвеев) Гаврила Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенные крестьяне Федор Шеронов, Гаврила Иванов Беляков, Яков Иванов Глушенков | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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