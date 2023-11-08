Симеон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Максим Симеонович
Мать ребёнка: Стефанида Симеонова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрей Симеонович
Мать ребёнка: Стефанида Симеонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Симеонова
Место жительства
Неизвестно
Козловка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно