Симеон Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симеон Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Максим Симеонович

Мать ребёнка: Стефанида Симеонова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрей Симеонович

Мать ребёнка: Стефанида Симеонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Симеонова

Место жительства
Неизвестно
Козловка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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