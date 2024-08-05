Воинова (Некрасова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1907
Сын: Воинов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1909
Дочь: Воинова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
11.08.1912
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
22.02.1917
Дочь: Воинова Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович
Смерть
Неизвестно