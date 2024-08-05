Воинова (Некрасова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова (Некрасова) Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
26.05.1907

Сын: Воинов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
14.02.1909

Дочь: Воинова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
11.08.1912

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
22.02.1917

Дочь: Воинова Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Воинов Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно

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