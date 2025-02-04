Быкова (Павловская) Зинаида Ивановна
Место рожденияг.Первоуральск, Свердловской обл
Дата рождения01.05.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1948
Отец: Павловских Иван Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
г.Первоуральск, Свердловской обл
Бракосочетание
31.08.1973
Рождение ребёнка
09.06.1974
Отец ребёнка: Быков Юрий Александрович
Рождение ребёнка
31.07.1978
Дочь: Быкова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Быков Юрий Александрович
г.Тольятти, Самарской области