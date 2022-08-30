Матвеев Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1913 ст.
Дата смерти16.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.1974