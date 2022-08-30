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Матвеев Геннадий Александрович

Место рождения

Бовыкино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

19.12.1913 ст.

Дата смерти

16.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1913 ст.

Отец: Матвеев Александр Иванович

Мать: Матвеева (Скалкина) Елена Николаевна

Бовыкино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.02.1974
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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