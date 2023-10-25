Григорьева (Шайдорова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1995
Сын: Григорьев Денис Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1997
Сын: Григорьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Роман Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Артём Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно