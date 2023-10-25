Григорьева (Шайдорова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Шайдорова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1995

Сын: Григорьев Денис Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
18.07.1997

Сын: Григорьев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Роман Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Артём Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Сергеевич

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