Клеймёнова Марьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клеймёнова Марьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Щербаков Осип Ермолаевич

Мать: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеймёнов Григорий Карпович

Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеймёнов Степан Карпович

Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клеймёнова Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клеймёнова Клавдия Карповна

Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клеймёнов Карпей

Смерть
1945

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