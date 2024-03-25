Клеймёнова Марьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1945
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеймёнов Григорий Карпович
Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеймёнов Степан Карпович
Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клеймёнова Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клеймёнова Клавдия Карповна
Отец ребёнка: Клеймёнов Карпей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клеймёнов Карпей
Смерть
1945