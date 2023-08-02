Кануков Бек-Мурза Бабатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кануков Бек-Мурза Бабатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кануков Хасан

Мать ребёнка: Канукова Багой

Рождение ребёнка
1805

Сын: Кануков Урускыз

Мать ребёнка: Канукова Багой

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кануков Цанкыз

Мать ребёнка: Канукова Багой

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кануков Джанхот

Мать ребёнка: Канукова Багой

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канукова Багой

Смерть
Неизвестно
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