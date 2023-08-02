Кануков Бек-Мурза Бабатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кануков Хасан
Мать ребёнка: Канукова Багой
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кануков Урускыз
Мать ребёнка: Канукова Багой
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кануков Цанкыз
Мать ребёнка: Канукова Багой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кануков Джанхот
Мать ребёнка: Канукова Багой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канукова Багой
Смерть
Неизвестно