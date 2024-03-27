(Ахметвалеева) Салима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ахметвалеева) Салима

(Ахметвалеева) Салима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миндубаев Хуснулла

Рождение ребёнка
28.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миндубаев Хуснулла

Смерть
Неизвестно

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