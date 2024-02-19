Чудинов Кирилл Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Кирилл Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.2011

Дочь: Чудинова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.2015

Сын: Чудинов Матвей Кириллович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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