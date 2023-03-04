Кокорина Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710