Кокорина Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1675 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Кокорин Игнат Андреевич

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1708

Сын: Кокорин Фадей Андреевич

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Шабалины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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