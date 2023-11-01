Козлова (Овечкина) Христина Силонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Овечкина) Христина Силонова

Козлова (Овечкина) Христина Силонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овечкин Сила Федоров

Мать: Овечкина Евдокия Спиридонова

Бракосочетание
05.02.1831

Муж: Козлов Фрол Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 февраля 1831 года той же волости прихода самого села Камышевского крестьянский сын .фрол Федоров Козлов первым браком того же села крестьянской дочерью девицей Крестиной Силоновой Овечкиной. Восприе... Показать все
Рождение ребёнка
31.03.1836

Сын: Козлов Евфим Фролов

Отец ребёнка: Козлов Фрол Федоров

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
31 марта 1836 села Камышевского у крестьянина Фрола Федорова Козлова и жены его Христины Сафоновой сын Евфимий. Восприемники - крестьянин Федоров Лютиков, крест.жена Устинья Силонова Еланцевых. 14 ле... Показать все
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Козлова Харитонья Фролова

Отец ребёнка: Козлов Фрол Федоров

8 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close