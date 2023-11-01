Козлова (Овечкина) Христина Силонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Овечкин Сила Федоров
Бракосочетание
05.02.1831
Муж: Козлов Фрол Федоров
5 февраля 1831 года той же волости прихода самого села Камышевского крестьянский сын .фрол Федоров Козлов первым браком того же села крестьянской дочерью девицей Крестиной Силоновой Овечкиной. Восприе... Показать все
Рождение ребёнка
31.03.1836
Сын: Козлов Евфим Фролов
Отец ребёнка: Козлов Фрол Федоров
31 марта 1836 села Камышевского у крестьянина Фрола Федорова Козлова и жены его Христины Сафоновой сын Евфимий. Восприемники - крестьянин Федоров Лютиков, крест.жена Устинья Силонова Еланцевых. 14 ле... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Козлова Харитонья Фролова
Отец ребёнка: Козлов Фрол Федоров
8 лет в 1850 1850 РС Терсюкская волость, село Камышевское (ГАТО. 154-8-719)
Смерть
Неизвестно