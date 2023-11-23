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Ушакова Глафира Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ушакова) Варвара Васильева

Отец ребёнка: Ушаков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ушаков Николай Васильев

Отец ребёнка: Ушаков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ушаков Сергей Васильев

Отец ребёнка: Ушаков Василий Алексеев

Ушаков Сергей Васильевич (1857 — 1909) Родился в семье священника Спасской церкви г.Романов-Борисоглебска Василия Ушакова. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1880 году уволен со свидетельст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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