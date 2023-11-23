Ушакова Глафира Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ушакова) Варвара Васильева
Отец ребёнка: Ушаков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Ушаков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ушаков Василий Алексеев
Ушаков Сергей Васильевич (1857 — 1909) Родился в семье священника Спасской церкви г.Романов-Борисоглебска Василия Ушакова. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1880 году уволен со свидетельст... Показать все
Смерть
Неизвестно