Бобров Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Бобров Иван

Мать: Боброва Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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