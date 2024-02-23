Вакуленко Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1966
Дочь: Крекотень Марина Ивановна
Мать ребёнка: Вакуленко Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
29.04.1973
Сын: Вакуленко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Вакуленко Валентина Семёновна
Смерть
Неизвестно