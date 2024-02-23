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Вакуленко Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1966

Дочь: Крекотень Марина Ивановна

Мать ребёнка: Вакуленко Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
29.04.1973

Сын: Вакуленко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Вакуленко Валентина Семёновна

Смерть
Неизвестно

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