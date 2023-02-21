(Кондратичева) Феодосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кондратичев Пётр Федотович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вира (?) Петровна
Отец ребёнка: Кондратичев Пётр Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Кондратичев Пётр Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Кондратичев Пётр Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Михаил Петрович
Отец ребёнка: Кондратичев Пётр Федотович
Смерть
Неизвестно