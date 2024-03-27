Хасанов Гиниятулла Идиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Гиниятулла Идиятуллович

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Хасанов Идиятулла

Мать: не указана

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Ножия Гиниятулловна

Мать ребёнка: Хасанова Рабига Гиниятулловна

г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Рабига Гиниятулловна

Смерть
Около 1940
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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