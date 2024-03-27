Хасанов Гиниятулла Идиятуллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Хасанов Идиятулла
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Ножия Гиниятулловна
Мать ребёнка: Хасанова Рабига Гиниятулловна
г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1940
г.Стерлитамак БАССР
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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