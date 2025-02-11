Арина Иванова
женский, родилась 1832
умерла Неизвестно
Супруги
Алексей Яковлев1827 г.р.
Дети
Мирон Алексеев1853 г.р.
Александр Алексеев1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мирон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Александр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Яковлев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно