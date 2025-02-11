Арина Иванова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

Арина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1832

умерла Неизвестно

Супруги
Алексей Яковлев1827 г.р.
Дети
Мирон Алексеев1853 г.р.
Александр Алексеев1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
1853

Сын: Мирон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Александр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Яковлев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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