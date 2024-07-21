Ерохина (Сурина) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Сурин Василий Иванович
Мать: не указана
Ловецкие Выселки
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Венчание Жених: Села Любич крестьянин Александр Андреевич Ерохин (?) 23 ½ года Невеста: Зарайского уезда, Ловецких Выселок, крестьянина Василия Ивановича Сурина девица Вера ... Показать все
Смерть
Неизвестно