Ерохина (Сурина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохина (Сурина) Вера Васильевна

Место рождения

Каданок, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сурин Василий Иванович

Мать: не указана

Каданок, Луховицы, Московская область
Ловецкие Выселки
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Муж: Ерохин Александр Андреевич

Любичи, Луховицы, Московская область
Церковь Воскресения Венчание Жених: Села Любич крестьянин Александр Андреевич Ерохин (?) 23 ½ года Невеста: Зарайского уезда, Ловецких Выселок, крестьянина Василия Ивановича Сурина девица Вера ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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