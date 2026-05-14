Иванова Евдокия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова Евдокия Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Иванов Антон Филиппович19.01.1853 ст. г.р.
Дети
Иванова Александра Антоновна04.12.1879 ст. г.р.
Иванов Михаил Антонович07.11.1881 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.

Дочь: Иванова Александра Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.

Сын: Иванов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.

Сын: Иванов Григорий Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.

Сын: Иванов Алексей Антонович

Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович

Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Дочь: Иванова Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович

Смерть
Неизвестно

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