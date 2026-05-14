Иванова Евдокия Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Иванов Антон Филиппович19.01.1853 ст. г.р.
Дети
Иванова Александра Антоновна04.12.1879 ст. г.р.
Иванов Михаил Антонович07.11.1881 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1879 ст.
Дочь: Иванова Александра Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
07.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
17.11.1883 ст.
Сын: Иванов Григорий Антонович
Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
12.02.1887 ст.
Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Дочь: Иванова Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Иванов Антон Филиппович
Смерть
Неизвестно