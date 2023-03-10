Февронья Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Козьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Федотов
Смерть
Неизвестно