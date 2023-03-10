Февронья Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Киреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Петр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1840

Сын: Козьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Федотов

Смерть
Неизвестно
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