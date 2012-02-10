Банникова (Козлова) Евдокия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения30.06.1927
Дата смерти10.02.2012
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927
Отец: Козлов Кузьма
Мать: Козлова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Банников Владимир Иванович
Отец ребёнка: Банников Иван Федорович
Россия
Рождение ребёнка
12.?.?
Дочь: Пидоренко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.?.?
Дочь: Пятаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Банников Иван Федорович
Смерть
10.02.2012
Причина смерти: Оторвался тромб
Похороны
Неизвестно