Банникова (Козлова) Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Козлова) Евдокия Кузьминична

Место рождения

Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.06.1927

Дата смерти

10.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1927

Отец: Козлов Кузьма

Мать: Козлова Матрена Ивановна

Черемушки, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Банников Владимир Иванович

Отец ребёнка: Банников Иван Федорович

Россия
Рождение ребёнка
12.?.?

Дочь: Пидоренко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Федорович

Рождение ребёнка
29.?.?

Дочь: Пятаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Банников Иван Федорович

Смерть
10.02.2012
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Причина смерти: Оторвался тромб
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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