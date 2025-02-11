Бриль Лев Абрамович
мужской, родился Около 1923, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умер 25.01.1945, Калининград, город Калининград, Калининградская область
МатьBril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)25.01.1898 г.р.
ОтецБриль Абрам ВеньяминовичОколо 1896 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Военная служба
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область