Бриль Лев Абрамович Около 1923 — найти родственников по фамилии на Familio

Бриль Лев Абрамович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1923, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умер 25.01.1945, Калининград, город Калининград, Калининградская область

Мать
Bril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)25.01.1898 г.р.
Отец
Бриль Абрам ВеньяминовичОколо 1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Бриль Абрам Веньяминович

Мать: Bril (Zauber Заубер) Вера Соломоновна (Песя-Двейра)

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Военная служба
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Советский Рвк, Московская Обл., Г. Москва, Советский Р-Н

Смерть
25.01.1945
Калининград, город Калининград, Калининградская область

Похороны
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.