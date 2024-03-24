Горелов Федор Ильич
Место рождениясельцо Подосинки Ефремовского уезда Тульской губернии
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1934
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Горелов Илия Васильевич
Мать: ?
сельцо Подосинки Ефремовского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
27.10.1902
село Казанское-Греково, Ефремовского уезда Тульской области
в метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Казанское-Греково Ефремовского уезда Тульской губернии за 1902 год устанавливается событие следующего бракосочетания 27 октября 1902 года, № 17. Ж... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1903
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1905
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки
Рождение ребёнка
Около 1907
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
12.09.1911
Дочь: Колбасина Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
Восприемники села Авдулова крестьянин Петр Ильич Соловьев и сельца Подосинки Андрея Ивановича жена Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Горелов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
д. Подосинки, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Горелов Василий Федорович
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горелов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична
Смерть
1934
Причина смерти: Астма