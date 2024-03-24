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Горелов Федор Ильич

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Место рождения

сельцо Подосинки Ефремовского уезда Тульской губернии

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Горелов Илия Васильевич

Мать: ?

сельцо Подосинки Ефремовского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Горелова Евдокия Ильинична

село Казанское-Греково, Ефремовского уезда Тульской области
в метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Казанское-Греково Ефремовского уезда Тульской губернии за 1902 год устанавливается событие следующего бракосочетания 27 октября 1902 года, № 17. Ж... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1903

Сын: Горелов Иван Федорович

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Горелов Иван Федорович

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Подосинки
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Горелов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.09.1911

Дочь: Колбасина Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники села Авдулова крестьянин Петр Ильич Соловьев и сельца Подосинки Андрея Ивановича жена Фекла Ильинична
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Горелов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

д. Подосинки, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Горелов Василий Федорович

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Горелова Евдокия Ильинична

Смерть
1934
Причина смерти: Астма
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