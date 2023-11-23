Васильевский Василий Михайлов
Место рожденияУглич, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1830
Васильевский Василий Михайлович (ок. 1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда. Законоучитель местной церковно-приходской школы и ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Васильевский Петр Васильев
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Васильевский, ст. Николай Васильев
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Васильевская) Мария Васильева
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Васильевский Александр Васильев
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Рождение ребёнка
21.04.1866
Дочь: (Васильевская) Ольга Васильева
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Рождение ребёнка
30.04.1868
Дочь: (Васильевская) Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Рождение ребёнка
02.07.1872
Сын: Васильевский Николай Васильев
Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Васильевский Николай Васильевич (1872 - ?) Родился 2 июля 1872 года в семье священника села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда Василия Васильевского. 11 октября 1898 года рукоположен во священн... Показать все
Смерть
Неизвестно