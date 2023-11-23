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Васильевский Василий Михайлов

Место рождения

Углич, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Царевский Михаил Семенович

Мать: (Царевская) Анна Ивановна

Васильевский Василий Михайлович (ок. 1830 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда. Законоучитель местной церковно-приходской школы и ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Васильевская) неизвестно Васильева

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Васильевский Петр Васильев

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Васильевский, ст. Николай Васильев

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Васильевская) Мария Васильева

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
1864

Сын: Васильевский Александр Васильев

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
21.04.1866

Дочь: (Васильевская) Ольга Васильева

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
30.04.1868

Дочь: (Васильевская) Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
02.07.1872

Сын: Васильевский Николай Васильев

Мать ребёнка: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Васильевский Николай Васильевич (1872 - ?) Родился 2 июля 1872 года в семье священника села Воскресенского на Волге Мышкинского уезда Василия Васильевского. 11 октября 1898 года рукоположен во священн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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