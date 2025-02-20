Веселов дмитрий Иванович
мужской, родился 1799
умер Неизвестно
Супруги
Матрона1801 г.р.
Дети
Веселов Петр Дмитриевич1818 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Матрона
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1833
Смерть
Неизвестно