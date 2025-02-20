Веселов дмитрий Иванович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Веселов дмитрий Иванович

Автор
ЛВ
Веселова Л.

мужской, родился 1799

умер Неизвестно

Супруги
Матрона1801 г.р.
Дети
Веселов Петр Дмитриевич1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Рождение ребёнка
1818

Сын: Веселов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрона

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрона

Смерть
Неизвестно

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