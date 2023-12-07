Быкова-Люлюкина (Брыкина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1899
Рождение ребёнка
28.08.1900 ст.
Сын: Быков Григорий Корнилиевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.
Дочь: (Быкова) Анна Корнилиевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович
Рождение ребёнка
20.05.1904 ст.
Дочь: (Быкова) Елена Корнилиевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович
Рождение ребёнка
08.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович
Рождение ребёнка
11.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович
Смерть
Неизвестно