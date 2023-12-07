Быкова-Люлюкина (Брыкина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Люлюкина (Брыкина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Барсуки, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Барсуки, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1899

Муж: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Рождение ребёнка
28.08.1900 ст.

Сын: Быков Григорий Корнилиевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.

Дочь: (Быкова) Анна Корнилиевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.05.1904 ст.

Дочь: (Быкова) Елена Корнилиевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1909 ст.

Сын: Быков Иван Корнилиевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1913 ст.

Сын: Быков Михаил Корнилиевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Корнилий (Корней) Акимович

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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