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Пестерев Никифор Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

04.11.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Пестерев Артемий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Пестерев Иоанн Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.11.1889 ст.
82 года Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1882-1889 годы. https://yandex.ru/archive/catalog/54771dae-d479-4879-96c0-a21af590fcae/396?snippet=Братковской+волости+дер... Показать все

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