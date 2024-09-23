Пестерев Никифор Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти04.11.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Пестерев Артемий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Пестерев Иоанн Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.11.1889 ст.
82 года Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1882-1889 годы. https://yandex.ru/archive/catalog/54771dae-d479-4879-96c0-a21af590fcae/396?snippet=Братковской+волости+дер... Показать все