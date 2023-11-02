Лихобабина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихобабина Валентина Ивановна

Лихобабина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихобабин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лихобабин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лихобабин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лихобабин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихобабин Николай Владимирович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.