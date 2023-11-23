Зайцев Павел Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти18.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Военная служба
Неизвестно
бомбардир-наводчик варшавской крепостной артиллерии
Бракосочетание
15.10.1905
Жена: (Рузакова) Анна Павлова
Рождение ребёнка
29.10.1907
Дочь: (Зайцева) Екатерина Павлова
Мать ребёнка: (Рузакова) Анна Павлова
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 217об-218 Метрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1907 год 29/31 10 1907 рождение и крещение воспреемники: д. Лысковой крестьянин Иван Борисов Старший и с. М... Показать все
Смерть
18.05.1965