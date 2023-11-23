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Зайцев Павел Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

18.05.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Зайцев Ефим Сергеев

Мать: Зайцева (Жукова) Евдокия Никифорова

Военная служба
Неизвестно
бомбардир-наводчик варшавской крепостной артиллерии
Бракосочетание
15.10.1905

Жена: (Рузакова) Анна Павлова

Рождение ребёнка
29.10.1907

Дочь: (Зайцева) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: (Рузакова) Анна Павлова

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 217об-218 Метрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1907 год 29/31 10 1907 рождение и крещение воспреемники: д. Лысковой крестьянин Иван Борисов Старший и с. М... Показать все
Смерть
18.05.1965

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