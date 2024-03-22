Кондратьев Петр Павлович
Место рождения
Дата рождения26.06.1928
Дата смерти12.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1928
Отец: Кондратьев Павел Степанович
Мать: Кондратьева Марфа
Бракосочетание
26.08.1955
Рождение ребёнка
07.05.1956
Дочь: Егорихина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кондратьева Мария Кузьминична
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1993