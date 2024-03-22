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Кондратьев Петр Павлович

Место рождения

Долматовка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.06.1928

Дата смерти

12.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1928

Отец: Кондратьев Павел Степанович

Мать: Кондратьева Марфа

Долматовка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.08.1955

Жена: Кондратьева Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
07.05.1956

Дочь: Егорихина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кондратьева Мария Кузьминична

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Мария Кузьминична

Смерть
12.04.1993
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