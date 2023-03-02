(Селезнев) Татьяна 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

(Селезнев) Татьяна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1793

умерла 05.10.1833, Бердянск

Супруги
Селезнев Петр ФедоровичДо 1790 г.р.
Дети
Селезнев Василий Петрович1809 г.р.
Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья ПетровнаОколо 1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Селезнев Василий Петрович

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович

Смерть
05.10.1833

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