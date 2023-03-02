(Селезнев) Татьяна
женский, родилась 1793
умерла 05.10.1833, Бердянск
Супруги
Селезнев Петр ФедоровичДо 1790 г.р.
Дети
Селезнев Василий Петрович1809 г.р.
Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья ПетровнаОколо 1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Селезнев Василий Петрович
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Зайцев (Селезнев Селезнева) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Селезнев Петр Федорович
Смерть
05.10.1833