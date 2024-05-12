Едунова Раида Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1878
Дочь: Багрянова (Едунова) Александра Федотовна
Отец ребёнка: Едунов Феодот Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1880
Дочь: Едунова Дарья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.06.1888
Дочь: Едунова Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно