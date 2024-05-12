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Едунова Раида Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едунов Феодот Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1878

Дочь: Багрянова (Едунова) Александра Федотовна

Отец ребёнка: Едунов Феодот Алексеевич

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1880

Дочь: Едунова Дарья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.06.1888

Дочь: Едунова Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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