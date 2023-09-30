(Казанова) Анна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Казанов Сидор
Мать: (Казанова) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
?.10.1928
Рождение ребёнка
03.11.1930
Дочь: Белова (Внукова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич
Рождение ребёнка
?.07.1934
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич
Смерть
?.08.1989