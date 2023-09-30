(Казанова) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанова) Анна Сидоровна

Место рождения

Манино, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.08.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1930 г.р.
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1939 г.р.
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ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Казанов Сидор

Мать: (Казанова) ?

Манино, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
?.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
03.11.1930

Дочь: Белова (Внукова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
?.07.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Внуков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Внуков Михаил Евсеевич

Смерть
?.08.1989

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