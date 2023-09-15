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Воробьев Алексей Николаевич

Место рождения

Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

26.02.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911 ст.

Отец: Воробьев Николай Александрович

Мать: Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна

Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Восприемники: деревни Горки крестьянский сын Иоанн Александров Воробьев и деревни Минина крестьянская девица Анна Павлова Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Упоминание
1915
Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Смерть
Неизвестно

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