Воробьев Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911 ст.
Восприемники: деревни Горки крестьянский сын Иоанн Александров Воробьев и деревни Минина крестьянская девица Анна Павлова Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Упоминание
1915
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Смерть
Неизвестно