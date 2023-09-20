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Корноухов Иван Яковлевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Корноухов Яков Прохорович

Мать: Корноухова Екатерина Михайловна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова (дев.Роспевалова) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1878

Сын: Корноухов Николай Иванович

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Роспевалова) Прасковья Ивановна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.06.1880

Сын: Корноухов Семен Иванович

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.08.1881

Сын: Корноухов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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