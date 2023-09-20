Корноухов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1878
Сын: Корноухов Николай Иванович
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Роспевалова) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1880
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
07.08.1881
Сын: Корноухов Матвей Иванович
Мать ребёнка: Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна
Смерть
Неизвестно